Champions League senza Inter e Juve crollano gli ascolti | Sky e Amazon temono un flop

La Champions League senza le squadre italiane di maggior rilievo ha portato a una diminuzione degli ascolti per Sky e Amazon, che temono un possibile calo delle visualizzazioni. La mancanza dell'interesse delle grandi squadre italiane si riflette sui numeri di audience, e gli investitori sono preoccupati per l’andamento delle prossime partite. La situazione evidenzia come l’assenza delle squadre italiane possa influire sulla portata degli eventi.

Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena della possibile operazione Calciomercato Milan, Champions League come chiave di tutto: poi via ai rinnovi. Il quadro completo Champions League, ufficializzate le date e gli orari degli ottavi. Atalanta Bayern Monaco: l'andata il 10 marzo, ritorno il 18 in Germania. Premier League, che novità! Apre il suo canale ufficiale per trasmettere le partite all'estero Bodo Glimt-Inter, streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions LeagueMercoledì 18 febbraio alle ore 21 all'"Aspmyra Stadion" si disputerà il match Bodo Glimt-Inter, valevole per lo spareggio d'andata della Champions... Da senza scuse a figuraccia: la sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Bodo Glimt sui giornali; Inter, il confronto horror con l'anno scorso: dalla Champions 65 milioni in meno; Una Champions senza italiane agli ottavi? Un rischio che deve divenire stage per Gattuso; Inter Bodo Glimt, Chivu: 'Lucidità e serenità, possiamo rimontare ma senza pressione'. Inter-Bodo Glimt 1-2, gol e highlights: nerazzurri eliminati dalla Champions? Senza Inzaghi l'Inter si ferma prima degli ottavi di Champions: l'ultima volta accadde con ConteAl netto di un cammino strepitoso in campionato, con il +10 recentemente raggiunto ai danni del Milan, l'Inter esce a testa bassa dalla Champions. Poche cose sono certe nella vita: la morte e Real Madrid-Manchester City in Champions League I Blancos e i Citizens si affronteranno anche agli ottavi di finale di questa edizione, incontrandosi per la settima volta nella fase a eliminazione diretta negli ultim