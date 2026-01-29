Champions League è record di ascolti su Sky per il finale della League Phase

La finale della fase a gironi della Champions League ha registrato il massimo di ascolti su Sky, superando ogni aspettativa. Nonostante si tratti solo dell’inizio della competizione, il pubblico ha mostrato grande entusiasmo e interesse, confermando l’apprezzamento per il nuovo formato. I dati di ascolto dimostrano quanto questa competizione rimanga tra le più seguite in Italia.

Il “Gran Finale”, eppure è solo l’inizio. Il nuovo format della Champions League smentisce anche i più scettici portando ascolti da record anche per la fase a gironi. Champions League, 1.777.000 spettatori medi su Sky per l’ultima giornata della fase a gironi Il cambiamento del format, che volutamente rimanda molti verdetti direttamente all’ultima giornata, si dimostra idoneo a tenere in alto gli ascolti dello sport più bello del Mondo. La serata che ha chiuso la prima fase del torneo è stata vista da 1 milione 777 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 2 milioni 777 mila spettatori unici.🔗 Leggi su Sportface.it

