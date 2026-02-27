Cristina D' Avena a Sanremo 2026 sempre giovane | gli anni che non passano mai e il fidanzato Massimo

Il 27 febbraio 2026 a Bologna si è tenuta la serata dei duetti a Sanremo, con Cristina D’Avena tra gli ospiti. La cantante, nota per il suo ruolo di icona della musica per bambini, si è esibita sul palco con un sorriso che non sembra invecchiare mai. Accanto a lei, il suo fidanzato Massimo, presente durante l’evento.

Bologna, 27 febbraio 2026 – Sempre giovane, sempre sorridente. Cristina D’Avena torna sul palco di Sanremo come ospite alla serata duetti, con la leggerezza di chi non ha mai smesso di essere una “bambina dei cartoni animati”. Tra sigle leggendarie, serie tv cult e un amore complice, la cantante racconta una vita che sembra sospesa nel tempo. Attiva sui social, Cristina D’Avena continua a interagire con i fan senza rinunciare alla riservatezza. La sua immagine è quella di un’artista senza tempo, che non cede mai a ritocchi estetici e resta fedele a se stessa. Come lei dice: “Sono un’eterna bambina, e lo sono sempre”. Cristina D'Avena ospite a Sanremo con "Occhi di gatto" Chi è Cristina D’Avena Nata a Bologna il 6 luglio 1964, Cristina D’Avena è una delle voci più riconoscibili della televisione italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

