Massimo Palma è il compagno di Cristina D’Avena, nota interprete di sigle di cartoni animati. Di professione, Palma svolge un’attività legata al settore creativo, anche se i dettagli specifici del suo lavoro non sono stati resi noti. Recentemente, Palma ha chiesto alla cantante di sposarlo, ma lei ha rifiutato. La coppia è stata al centro dell’attenzione per questa vicenda.

Massimo Palma è il nome del compagno della nota interprete di sigle di cartoni animati, Cristina D’Avena. Massimo è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna e in passato ha collaborato anche con la Warner Music Italy, con la quale a quanto pare si è impegnato attivamente nella produzione dell’album Duets Forever – Tutti cantano Cristina, uscito nel 2018 e che ha visto duettare la cantante con artisti famosi del calibro di Elisa, Malika Ayane, Patty Pravo, Alessandra Amoroso e Nek, riarrangiando le intramontabili sigle dei cartoni animati. Titolare e presidente di una società di spettacolo chiamata la Croma, Palma segue sempre Cristina e la supporta in ogni occasion e. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il compagno di Cristina D’Avena, Massimo Palma e cosa fa nella vita: “Mi ha chiesto di sposarlo, gli ho detto no”

Chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando, Marco Zechini, e cosa fa nella vitaDopo aver ufficialmente divorziato dall’ex Simone Gianlorenzi, la showgirl Stefania Orlando ha ritrovato il sorriso al fianco del nuovo compagno...

Chi è il marito di Miriam Leone, Paolo Carullo e cosa fa nella vita (e chi sono gli ex famosi prima di lui)Miriam Leone, prima dell’attuale marito Paolo, ha avuto una relazione con il designer di alberghi di lusso Emanuele Garosci.

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Stefania Sandrelli, chi è il compagno Giovanni Soldati: la separazione e la malattia che li ha riuniti; Il marito di Laura Pausini: chi è Paolo Carta, la carriera, la vita privata; Pilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è il nuovo fidanzato Fabio Paratici; Con lei è felice, chi è Abdu James, il nuovo compagno di Federica Brignone.

Chi è Fabio Pratici il compagno di Pilar Fogliati, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026La co-conduttrice di Sanremo Pilar Fogliati conferma la relazione con il ds della Fiorentina Fabio Paratici, un amore nato da qualche mese e sotto i riflettori. alfemminile.com

Chi è il compagno di Antonella Clerici? Tutto sulla sua storia d’amore con Vittorio GarroneAntonella Clerici è una delle conduttrici italiane più amate della televisione, nota per programmi come La prova del cuoco, È sempre mezzogiorno, Festival di Sanremo, The Voice e tanti altri. Oltre al ... spettegolando.it