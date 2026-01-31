Il cuore di Bologna ai duetti di Sanremo 2026 | Cristina D’Avena gli Stadio e l’omaggio a Dalla

Il cuore di Bologna batte forte a Sanremo. Anche quest’anno, la città emiliana si prende la scena con alcuni dei protagonisti più attesi del Festival 2026. Cristina D’Avena e gli Stadio salgono sul palco, portando un po’ di Bologna tra le canzoni in gara. L’omaggio a Dalla si fa sentire, creando un ponte tra passato e presente musicale. La città si prepara a vivere un’altra edizione del Festival, con entusiasmo e tanta voglia di esserci.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Da Bologna a Sanremo è un attimo. Anche quest’anno il Festival di Sanremo (da martedì 24 febbraio) vede Bologna protagonista. E non solo per alcuni dei concorrenti in gara, Elettra Lamborghini e Tredici Pietro, ma anche per gli ospiti invitati per la serata dei duetti, venerdì 27 febbraio: Cristina D’Avena e gli Stadio. Ma andiamo con ordine. Vasco Rossi diventa un fumetto, l’annuncio che emoziona i fan: “Una favola lunga una vita”. Elettra Lamborghini nel corso di Sarà Sanremo, il programma che svelerà i titoli dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo e sceglierà, tra gli otto finalisti, i quattro giovani che approderanno tra le Nuove Proposte sul palco dell'Ariston, Sanremo, 14 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina, durante il Tg1, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente tutte le coppie di artisti che si sfideranno a Sanremo 2026.

Questa sera a Sanremo tornano Morgan e Belen, pronti a salire sul palco per la serata delle cover.

