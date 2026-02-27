Cristiana Girelli dice addio alla Juventus Women | ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L’annuncio

Cristiana Girelli lascia la Juventus Women dopo otto stagioni e si trasferisce in prestito negli Stati Uniti. L’ufficialità è stata comunicata tramite il sito della società bianconera, che ha annunciato il cambio di squadra della calciatrice. La decisione riguarda un trasferimento temporaneo e la giocatrice ha espresso le sue parole sull’addio alla squadra italiana.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cristiana Girelli dice addio alla Juventus Women: ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L'annuncio Girelli può lasciare la Juventus Women in prestito: ha chiesto di andare negli USAPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Cristiana Girelli saluta la Juventus e va negli UsaCristiana Girelli, bandiera della Juventus e della Nazionale, lascia il club bianconero. Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Girelli, mito Juve saluta e va negli Usa: una storia d'amore in pausa; Cristiana Girelli saluta la Juventus e vola negli Stati Uniti; Cristiana Girelli e il lungo addio alla Juventus Women, futuro al Bay FC: la frase che anticipava la scelta; Juventus Women-Wolfsburg: Il racconto di una notte amara, poi l'addio a Cristiana Girelli. Cristiana Girelli dice addio alla Juventus Women: ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L'annuncio e le parole della calciatriceCristiana Girelli dice addio alla Juventus Women: ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L'annuncio e le parole della calciatrice Come comunicato dal sito ufficiale della società bianconera ... calcionews24.com Girelli: Questo club per me è casa, famiglia, l'amore di una vita e questa esperienza non toglie nulla a quello che la Juventus rappresenta per me. Spero che continuerete a ...Attraverso un post sul proprio account Instagram, Cristiana Girelli ha rilasciato alcune dichiarazioni al seguito al rinnovo con la Juventus e al passaggio in prestito al Bay Fc: Ciao ... tuttojuve.com Good luck and all the best, Cristiana Girelli A true x.com Ora è ufficiale: Cristiana Girelli, dopo aver rinnovato il suo contratto fino al 2027, lascia la Juventus e passa in prestito al Bay FC fino ad agosto 2026 - facebook.com facebook