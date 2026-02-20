Cristiana Girelli ha deciso di lasciare la Juventus dopo aver giocato per anni con la maglia bianconera. La causa della sua partenza è il trasferimento negli Stati Uniti, dove giocherà per il Bay FC di San Jose, in California. L’attaccante parteciperà alla NWSL, una delle leghe più competitive del mondo. Girelli si è detta entusiasta di questa nuova avventura e vuole dimostrare il suo valore nel campionato statunitense. La sua partenza rappresenta un passo importante per la sua carriera.

Cristiana Girelli, bandiera della Juventus e della Nazionale, lascia il club bianconero. L’attaccante andrà in prestito al Bay FC, squadra di San Jose (California), che milita nel campionato statunitense di NWSL, uno dei migliori al mondo. Negli Usa ritroverà alcune compagne che vestono la maglia azzurra come Sofia Cantore, Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit) e Lisa Boattin (Houston Dash). I numeri di Cristiana Girelli. Giovedì Girelli ha salutato il popolo bianconero al termine del match di Champions League contro il Wolfsburg – perso 2-0 in casa e costato l’eliminazione dal torneo. In otto stagioni con la maglia della Vecchia Signora, la 35enne di Gavardo ha segnato 150 gol mentre sono oltre 350 quelli fatti in carriera nel campionato italiano con indosso anche i colori di Verona e Brescia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cristiana Girelli saluta la Juventus e va negli Usa

