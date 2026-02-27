Crisi sempre più nera campo largo al punto di non ritorno | Non si può governare con i fantasmi

I membri del movimento Con hanno espresso la loro posizione in aula, affermando che la crisi politica sta diventando insostenibile e che il campo largo ha raggiunto un punto di non ritorno. Durante il dibattito, i civici hanno sottolineato che non è possibile continuare a governare tra illusioni e aspettative irrealizzabili, mettendo in discussione la sostenibilità dell’attuale situazione politica.

"Non si può governare con i fantasmi". A fare la voce grossa, in aula, sono i civici del movimento Con. Il capogruppo Achille Capozzi si è rivolto direttamente alla sindaca, "garante della coalizione", dai banchi semideserti della maggioranza."Il tempo dei vertici di maggioranza inconcludenti e. In Sardegna il campo largo sempre più campo minato: ora anche Avs si rivolta contro Todde La crisi è servita a Palazzo di Città, il campo largo si restringe: "Amministrazione al capolinea"Si presentano solo sei consiglieri nei banchi della maggioranza in Consiglio comunale.