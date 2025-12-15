In Sardegna il campo largo sempre più campo minato | ora anche Avs si rivolta contro Todde

In Sardegna, il panorama politico si fa sempre più instabile con tensioni crescenti tra le forze di maggioranza. La presidente Alessandra Todde affronta ora il dissenso di Avs, che si oppone all’ampliamento della fabbrica di armi Rwm del Gruppo Rheinmetall, complicando ulteriormente la situazione nel campo largo regionale.

Guai grossi per il campo largo in Sardegna, che sta diventando un vero e proprio campo minato. Dopo lo scontro della settimana scorsa con conseguente revoca della delega all’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi del M5S, e il cambio all’Agricoltura, dopo le dimissioni di Gian Franco Satta dei Progressisti, ora la presidente Alessandra Todde si trova alle prese con il ricatto di Avs, che non ci pensa proprio a sostenere l’ampliamento della fabbrica di armi Rwm del Gruppo Rheinmetalln cui lei ha dato un sostanziale via libera. Avs si rivolta contro Todde: il no di consiglieri e assessore alla delibera su Rwm. Secoloditalia.it

