Crisi del settore metalmeccanico l' allarme della Fim Cisl | Coinvolte oltre 8mila persone nelle Marche

La crisi nel settore metalmeccanico sta causando preoccupazioni nelle Marche, coinvolgendo circa 8.000 lavoratori. La Fim Cisl ha lanciato un allarme riguardo a questa situazione, evidenziando l’impatto sulle imprese e sui dipendenti della regione. La situazione si concentra in modo particolare nelle aree industriali, dove si registrano segnali di difficoltà e di deterioramento dell’occupazione.