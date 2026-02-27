Crisi del settore metalmeccanico l' allarme della Fim Cisl | Coinvolte oltre 8mila persone nelle Marche
La crisi nel settore metalmeccanico sta causando preoccupazioni nelle Marche, coinvolgendo circa 8.000 lavoratori. La Fim Cisl ha lanciato un allarme riguardo a questa situazione, evidenziando l’impatto sulle imprese e sui dipendenti della regione. La situazione si concentra in modo particolare nelle aree industriali, dove si registrano segnali di difficoltà e di deterioramento dell’occupazione.
ANCONA – La crisi che sta attraversando il settore metalmeccanico sta producendo effetti rilevanti anche nelle Marche, dove si stima che siano circa 8.000 le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nei diversi comparti industriali regionali, tra riduzione degli ordinativi, rallentamenti produttivi e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Crisi automotive, l'allarme di Fim-Cisl Puglia: "Diverse vertenze e indotto ancora in cassa integrazione”Il comparto metalmeccanico pugliese continua a fare i conti con una fase complessa, tra crisi dell’indotto automotive, vertenze aperte e aziende...
Sicurezza sul lavoro, dati preoccupanti nelle Marche: +47,37% di morti nel 2025. La Cisl lancia l'allarmeANCONA - È preoccupante il quadro sugli infortuni e sulle malattie professionali nelle Marche, che emerge dai dati Inail aggiornati al 30 novembre...
Temi più discussi: La crisi della metalmeccanica: quasi mille vertenze e 115 mila lavoratori coinvolti; Report FIM crisi 2025: 115 mila i metalmeccanici coinvolti; Metalmeccanica, allarme Fim-Cisl: Crisi in aumento, 115mila lavoratori a rischio; Metalmeccanici in affanno: soffre l'automotive e aumenta la cassa integrazione.
Crisi del settore metalmeccanico nelle Marche: coinvolti circa 8.000 lavoratori, forte impatto su elettrodomestico, automotive, agry costruction e produzione macchineCrisi del settore metalmeccanico nelle Marche: coinvolti circa 8.000 lavoratori, forte impatto su elettrodomestico, automotive, agry costruction e produzione macchine. Riduzioni ordini ... corriereadriatico.it
Metalmeccanico, Masci (Fim Cisl Marche): «Non siamo di fronte a crisi isolate»Crisi del settore metalmeccanico nelle Marche: coinvolti circa 8.000 lavoratori, forte impatto su elettrodomestico ... centropagina.it
#ExIlva: la decisione del tribunale di Milano aggiunge complessità ad una vertenza che rischia di precipitare e non possiamo permettercelo Il Segretario Generale #FimCisl Ferdinando Uliano - facebook.com facebook
Melfi, niente premio annuale ai lavoratori Stellantis. La Fim Cisl Basilicata parla di situazione delicata e chiede scelte industriali rapide per tutelare occupazione e reddito. x.com