Torino-Milan chi al posto di Fofana titolare? Possibile ‘sorpresa’ a centrocampo
Torino-Milan, probabile sorpresa di formazione per Massimiliano Allegri a centrocampo. Ecco chi al posto dell'infortunato Fofana. Le ultime da Sky. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Juventus 0-0 AC Milan: Quali sono stati i principali punti di discussione mentre le icone italiane si accontentano di un punto a testa a Torino?
Classifica Serie A 2025/26 LIVE: domenica di 1-0. Dopo Torino, Udinese e Sassuolo, anche il Milan vince di misura
Milan, Allegri fa la conta per Torino: problemi in difesa
Torino-Milan, Allegri LIVE in conferenza stampa: "Pulisic ha la febbre, vediamo se domani sarà a disposizione" #SkySport #SkySerieA #TorinoMilan Vai su X
Il Milan affronta il Torino con un obiettivo chiaro: ritrovare la vittoria esterna che manca da 3 partite. ? Una sfida chiave per le ambizioni rossonere. Riusciranno a spezzare il digiuno? https://www.milannews24.com/torino-milan-serie-a-vittoria-trasferta-dato/ # - facebook.com Vai su Facebook
Verso Torino-Milan, a centrocampo salgono le quotazioni di Loftus-Cheek - Contrariamente a quanto si pensava nelle scorse ore le ultime indiscrezioni che arrivano da Milanello, con la squadra che sta svolgendo l'ultima sessione prima della partenza per Torino, il ... Scrive milannews.it
Torino-Milan, le probabili formazioni: Ricci al posto di Fofana, davanti Leao e Pulisic - 45, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva. Riporta tuttomercatoweb.com
Milan, chi al posto di Fofana con il Torino: tre opzioni per Allegri - Il Milan dovrà fare a meno di Fofana per la sfida contro il Torino. Segnala spaziomilan.it