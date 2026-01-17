Milan-Lecce probabile formazione | ballottaggi a centrocampo In attacco torna Pulisic

Per la 22ª giornata di Serie A, Milan e Lecce si preparano a sfidarsi con alcune variazioni nelle formazioni. Tra i rossoneri, si registrano ballottaggi a centrocampo, mentre in attacco torna Pulisic. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di consolidare la posizione in classifica. Di seguito, le probabili formazioni di Milan e Lecce, con focus sui possibili cambi e sulle scelte tecniche.

Domani, domenica 18 gennaio, il Milan tornerà a giocare a San Siro. Dopo la vittoria in trasferta contro il Como di Cesc Fabregas, i rossoneri di Massimiliano Allegri ospiteranno il Lecce di Eusebio Di Francesco. La gara, valevole per la 22esima giornata di campionato 2025-2026, è in programma alle ore 20:45. I rossoneri sono chiamati a riconfermarsi, conquistato 3 punti fondamentali per la lotta scudetto. Al Lecce di Di Francesco invece, servono punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Vediamo, insieme, quali potrebbero essere le probabili formazioni del match di domani. PROSSIMA SCHEDA >>> zazoom. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Lecce, probabile formazione: ballottaggi a centrocampo. In attacco torna Pulisic Leggi anche: Tuttosport – Juventus-Lecce, la probabile formazione di Spalletti: dubbio a centrocampo Leggi anche: Parma-Milan, probabili formazioni: tre ballottaggi per Allegri. Pulisic torna titolare? Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Probabili formazioni Milan-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Pulisic, Leao, Nkunku, Pavlovic, Camarda, Stulic e Banda; Le probabili formazioni di Milan-Lecce (Serie A); Como-Milan, le probabili formazioni del recupero della 16^ giornata di Serie A; Inter-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Probabili formazioni Milan-Lecce: cosa filtra su Leao e Pulisic, ok Gandelman - Le possibili scelte di Allegri e Di Francesco per il match della 21^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Probabile formazione Milan-Lecce, diversi ballottaggi per Allegri - Dopo la bella vittoria di Como il Milan torna subito in campo: domani sera a San Siro, alle ore 20. milannews.it

Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci - 45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN): Come arriva il Milan Dopo. tuttomercatoweb.com

PAVLOVIC CONVOCATO Arrivano buone novità in casa #Milan, il centrale serbo sarà convocato per la sfida di domani sera contro il #Lecce Sarà a disposizione di mister #Allegri, ma non dovrebbe prendere parte della gara - facebook.com facebook

Probabile formazione Milan-Lecce, diversi ballottaggi per Allegri x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.