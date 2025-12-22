Tris cremisi nel derby Apre Tortelli poi Moscati e Lovotti Show Tolentino Chiesanuova ko
3 CHIESANUOVA 0: Marricchi, Fontana, Tizi, Strano, Giandomenico (42’ st Papavero), Tomassetti, Alberione (24’ st Garcia), Tortelli, Moscati (31’ st Papini), Capezzani (39’ st Rozzi), Lovotti (35’ st Pietrani). All Passarini. CHIESANUOVA: Fatone, Parioli, Negro (6’ st Ciottilli), Monaco, Hernandez, Tanoni, Borgia (10’ st Di Matteo), Persiani (29’ st Papa), Sopranzetti (37’ st Bambozzi), Mongiello (21’ st Perri), Pasqui. All Mariotti. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Reti: 22’ pt Tortelli, 28’ pt Moscati, 38’ pt Lovotti. Note: spettatori 700 circa. Ammoniti: Monaco, Pasqui, Fontana, Pietrani, Papavero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: I pronostici dell’Eccellenza. "Il Montefano a Monte San Giusto, una gara da X. Il Tolentino con Lovotti favorito sul Chiesanuova»
Leggi anche: Il derby 2: "Chiesanuova, i cremisi rappresentano un osso duro"
ECCELLENZA - I cremisi vincono nettamente 3-0 (risultato maturato già a metà partita), conquistano la seconda vittoria di fila e... x.com
ECCELLENZA - I cremisi vincono nettamente 3-0 (risultato maturato già a metà partita), conquistano la seconda vittoria di fila e avvicinano i playoff. Mentre i biancorossi cadono dopo quattro successi consecutivi e restano in zona playout - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.