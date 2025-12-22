3 CHIESANUOVA 0: Marricchi, Fontana, Tizi, Strano, Giandomenico (42’ st Papavero), Tomassetti, Alberione (24’ st Garcia), Tortelli, Moscati (31’ st Papini), Capezzani (39’ st Rozzi), Lovotti (35’ st Pietrani). All Passarini. CHIESANUOVA: Fatone, Parioli, Negro (6’ st Ciottilli), Monaco, Hernandez, Tanoni, Borgia (10’ st Di Matteo), Persiani (29’ st Papa), Sopranzetti (37’ st Bambozzi), Mongiello (21’ st Perri), Pasqui. All Mariotti. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Reti: 22’ pt Tortelli, 28’ pt Moscati, 38’ pt Lovotti. Note: spettatori 700 circa. Ammoniti: Monaco, Pasqui, Fontana, Pietrani, Papavero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tris cremisi nel derby. Apre Tortelli, poi Moscati e Lovotti. Show Tolentino, Chiesanuova ko

Leggi anche: I pronostici dell’Eccellenza. "Il Montefano a Monte San Giusto, una gara da X. Il Tolentino con Lovotti favorito sul Chiesanuova»

Leggi anche: Il derby 2: "Chiesanuova, i cremisi rappresentano un osso duro"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ECCELLENZA - I cremisi vincono nettamente 3-0 (risultato maturato già a metà partita), conquistano la seconda vittoria di fila e... x.com

ECCELLENZA - I cremisi vincono nettamente 3-0 (risultato maturato già a metà partita), conquistano la seconda vittoria di fila e avvicinano i playoff. Mentre i biancorossi cadono dopo quattro successi consecutivi e restano in zona playout - facebook.com facebook