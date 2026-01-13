Cremisi battuti a Urbania Tolentino quanta delusione
La Cremisi sono stati sconfitti a Urbania, con un risultato che ha deluso le aspettative. La partita ha visto un doppio vantaggio che non è stato sufficiente, a causa di alcune occasioni perse e momenti di scarsa lucidità. La squadra dovrà analizzare gli errori per migliorare le prossime prestazioni e recuperare fiducia in vista delle sfide future.
"Delusione per la sconfitta arrivata dopo un doppio vantaggio e tante situazioni in cui non siamo stati lucidi". Molto amareggiato Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, dopo la pesante sconfitta in rimonta subita dai cremisi ad opera dell’Urbania uscita vincitrice 4-3. Il Tolentino aveva dominato il primo tempo, andando al riposo in vantaggio 3-1, ma nel secondo tempo un blackout generale ha condotto all’inevitabile rimonta dei durantini. "Siamo stati troppo superficiali, non riesce a spiegarmi – aggiunge Passarini – la prestazione del secondo tempo perché abbiamo regalato troppo circostanze favorevoli agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
