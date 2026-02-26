L’omaggio di Achille Lauro mi ha fatto commuovere Perdutamente racconta il dolore di tutti | parla la mamma di Achille Barosi

Un tributo dedicato ad Achille Lauro ha suscitato emozioni profonde, portando alla luce il dolore condiviso di molte famiglie. La madre di Achille Barosi ha spiegato che questa celebrazione rappresenta un'occasione per ricordare non solo il proprio figlio, ma anche altri genitori che vivono situazioni simili. La manifestazione si inserisce in un momento di riflessione collettiva, con un forte coinvolgimento emotivo.

Milano – "Non c’è solo la mia storia in questo tributo, ci sono tanti genitori coinvolti. È per tutti noi”. Continuare a ricordare e mantenere viva la memoria della tragedia di Crans-Montana e tenere i riflettori accesi sulla vicenda giudiziaria che ne è nata, perché porti alla verità dei fatti. È l’auspicio, e l’appello, espresso al Messaggero e all'Adnkronos da Erica Didone, la mamma di Achille Barosi, il 16enne studente milanese dell'Artistico delle Suore Orsoline morto nella strage di Capodanno. Commentando l'omaggio alle vittime reso al Festival di Sanremo da Achille Lauro, Didone parla di “un profondo messaggio di solidarietà e di vicinanza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

