L'ambasciatore Cornado | Crans Montana come il Morandi indagini saranno lunghe La pm non guarda in faccia nessuno

L'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha commentato sulla complessità delle indagini in corso a Crans Montana, paragonandole alle lunghe procedure seguite dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Dopo l'incontro con la procuratrice generale Béatrice Pilloud, ha sottolineato che le indagini non saranno rapide e che la procura non farà sconti a nessuno, evidenziando l'importanza di un approfondimento accurato.

L'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado dopo il suo incontro con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud spiega: "Le indagini andranno per le lunghe, come è stato per noi la tragedia del ponte Morandi a Genova". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crans-Montana: Possetti replica all’ambasciatore Cornado: "Per il ponte Morandi nessun arresto" Leggi anche: Crans Montana, l’ambasciatore italiano in Svizzera: “Ragazzi pensavano che rogo fosse parte di uno spettacolo” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana, l’ambasciatore: “Ci sono prove schiaccianti, non è stata una disgrazia”; Svizzera, ambasciatore: 'In Italia gestori sarebbero stati arrestati'; Crans-Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: Tragedia assurda ed evitabile; Strage Crans-Montana, la ricostruzione dell'ambasciatore Cornado: In 5 minuti si è consumata la tragedia. L’ambasciatore Cornado: “Crans Montana come il Morandi, indagini saranno lunghe. La pm non guarda in faccia nessuno” - L'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado dopo il suo incontro con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud spiega ... fanpage.it

Crans-Montana, l’ambasciatore italiano dalla procuratrice «Ha detto: tempi come per il Morandi, non guarderò in faccia a nessuno» - Gian Lorenzo Cornado dopo l’incontro con Béatrice Pilloud: «Sta indagando anche sull’amministrazione. corriere.it

Incentro a Crans-Montana, l’ambasciatore: "In Italia i gestori sarebbero stati arrestati" - Montana, l’ambasciatore: 'In Italia i gestori sarebbero stati arrestati' ... tg24.sky.it

Terzi sulla tragedia di Crans Montana: ambasciatore Cornado rompe il protocollo del silenzio - facebook.com facebook

Iran tra proteste e repressione: l’analisi del Prof. Mauriello da Teheran. Detenzioni arbitrarie in Venezuela con Riccardo Noury ( @amnestyitalia). Inchiesta Crans-Montana: parla l'Ambasciatore Cornado. E stasera Juve-Cremonese con @darioricci. Ascolta x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.