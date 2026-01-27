La collaborazione tra Svizzera e Italia si estende alle indagini sui materiali pirotecnici trovati al Constellation di Crans-Montana. Sono stati rinvenuti petardi, lanciarazzi e candele pirotecniche, alcuni dei quali sono stati coinvolti in incidenti passati, come il rogo di Capodanno. La cooperazione mira a chiarire l’origine e la legalità di questi prodotti, garantendo maggior sicurezza per i cittadini e i clienti coinvolti.

Al Constellation sono state trovate non solo candele pirotecniche (una delle quali ha causato il rogo di Capodanno) ma anche petardi e lanciarazzi per i fuochi di artificio: questo il materiale che gli esperti dell'Istituto forense di Zurigo, incaricato dalla procura di Sion, hanno reperito nel locale interrato dopo l'incendio che ha provocato 40 vittime. Nel magazzino del discobar c'era un vero e proprio arsenale per i festaggiamenti, tra cui 6 tubi lanciarazzi 'Thunder King' e 8 petardi 'LUPO P1', oltre che 100 fontane pirotecniche inutilizzate e 25 già usate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans-Montana, via libera a indagini comuni Svizzera-Italia. Nel Constellation petardi e lanciarazzi, Moretti: li hanno portati i clienti

Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stata sollevata dall'obbligo di domiciliari.

A Crans-Montana, Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation, è stato arrestato dopo l'interrogatorio, mentre sua moglie Jessica è rimasta libera.

