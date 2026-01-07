Il padre di Giovanni Tamburi ha ricordato il figlio durante le esequie, affermando:

"Quel primo gennaio hai perso la vita, e io sono morto con te". Un discorso, quello pronunciato dal padre del 16enne Giovanni Tamburi in chiusura delle esequie, interrotto più volte da lacrime di commozione e dolore. "Tu sei in cielo, io invece ne vivrò un’altra di vita, con un vuoto incolmabile. Amavi la vita, amavi lo sport. I tuoi valori e i tuoi principi ti rendevano unico", ha continuato. "Cosa può volere di più un papà da suo figlio?". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, il padre di Giovanni Tamburi: "Sono morto con te"

Leggi anche: Crans-Montana, le parole del padre di Giovanni Tamburi al funerale: “L’1 gennaio ho perso la vita con te” – Video

Leggi anche: La mamma di Giovanni Tamburi, morto a Crans-Montana: “Rispetto per i nostri figli, non si sono accorti delle fiamme”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Crans-Montana, il padre di Giovanni Tamburi: Sono morto con lui; Crans Montana: padre di Giovanni Tamburi, 'sono morto con lui'; Il papà di Giovanni Tamburi: «Conosco quel locale di Crans-Montana, ci andavo anch'io. Lì ho perso mio figlio, il sole di casa»; Crans-Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi. L'appello.

Funerali delle vittime di Crans-Montana, il papà di Giovanni Tamburi: «Ho perso la mia vita con te». La mamma di Riccardo Minghetti: «Anche la tua insubordinazione alle ... - Beatrice, compagna di classe di Giovanni: «Continuiamo a chiederci perché ci siamo dovuti salutare così presto, senza averti potuto ... vanityfair.it

I funerali di Giovanni, morto nella strage a Crans-Montana. Il padre: "Hai perso la vita, io con te" - Splenda a lui la luce che non finisce, riposa in pace, caro Giovanni" così, l'Arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, cardinale ... msn.com