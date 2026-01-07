Crans-Montana il padre di Giovanni Tamburi | Sono morto con te
Il padre di Giovanni Tamburi ha ricordato il figlio durante le esequie, affermando:
"Quel primo gennaio hai perso la vita, e io sono morto con te". Un discorso, quello pronunciato dal padre del 16enne Giovanni Tamburi in chiusura delle esequie, interrotto più volte da lacrime di commozione e dolore. "Tu sei in cielo, io invece ne vivrò un’altra di vita, con un vuoto incolmabile. Amavi la vita, amavi lo sport. I tuoi valori e i tuoi principi ti rendevano unico", ha continuato. "Cosa può volere di più un papà da suo figlio?". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
