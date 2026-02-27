Cracco apre un ristorante davanti Parlamento a Roma | Viride con 3 proposte accessibile a un pubblico più vasto

Stasera apre a Roma, davanti al Parlamento, il nuovo ristorante chiamato Viride, gestito dallo chef Cracco. Il locale si trova nel Corinthia Rome e propone tre diverse formule di servizio. Cracco ha dichiarato che il ristorante è pensato per essere accessibile a un pubblico più ampio rispetto alle sue precedenti attività. La struttura è situata in una posizione strategica in centro città.

Viride apre stasera nel Corinthia Rome davanti al Parlamento. Lo chef Cracco: "Il ristorante romano ha tre formule ed è accessibile a un pubblico più vasto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo Cracco sbarca a Roma: nel 2026 apre Viride a pochi passi da Montecitorio. Ecco cosa aspettarsiLo chef stellato proporrà un menù che unisce i grandi classici romani alle sue celebri ricette, in un contesto storico di prestigio Dopo anni di...

Carlo Cracco apre un ristorante vicino MontecitorioArriva a Roma una grande novità: Carlo Cracco apre Viride, nuovo ristorante stellato che sorgerà vicino Montecitorio, dentro l'Hotel Corinthia Rome...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Quando apre il ristorante di Cracco a Roma e come sarà: la data; Sette piani, 10mila mq e due cucine: dove e come sarà il ristorante di Carlo Cracco a Roma; Carlo Cracco apre a Roma: tutto quello che c'è da sapere (e prenotare); Vinitaly: l’Emilia-Romagna del vino si racconta ancora con l’alta cucina. Dopo Bottura, ecco Cracco.

Cracco per la prima volta apre ristorante a Roma, davanti al ParlamentoPer la prima volta Carlo Cracco apre un ristorante a Roma. E se a Milano la stella Michelin è stata conquistata nel locale in Galleria, l'approdo dello chef vicentino è in Piazza del Parlamento, nel c ... ansa.it

Carlo Cracco apre al Corinthia di Roma: è il debutto dello chef nella CapitaleIl debutto romano prende forma con l’apertura di Viride, il fine dining ospitato all’interno del Corinthia di Piazza del Parlamento, tornato a nuova vita dopo il restauro dell’ex sede della Banca d’It ... italiaatavola.net

Cracco per la prima volta apre ristorante a Roma, davanti al Parlamento. Chef: 'Non vedevo l'ora ed è bello toccare con mano il cuore pulsante del Paese' (ANSA) - x.com

Aperte le prenotazioni per il Corinthia Rome, il nuovo hotel di lusso in Piazza del Parlamento che segna il debutto di un’alta ristorazione firmata Carlo Cracco #LCIdal1929 - facebook.com facebook