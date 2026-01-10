Un laboratorio di soluzioni | torna Officina Forlì con il modello dei ' cinque capitali'
Officina Forlì ritorna con il modello dei 'cinque capitali', offrendo un approccio innovativo alla città. Non si tratta di evidenziare solo criticità, ma di considerare Forlì come un ecosistema dinamico e in evoluzione, capace di rigenerarsi grazie alle idee e alle risorse presenti. Un laboratorio di soluzioni che mira a valorizzare le potenzialità locali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e condiviso.
Analizzare la città non come un insieme di criticità, ma come un ecosistema vivo, capace di rigenerarsi attraverso la forza delle idee. Con questo spirito torna "Officina Forlì: Idee per una città che cambia", il ciclo di incontri promosso dall'associazione Officina delle Idee. L’edizione 2026 si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
