Un laboratorio di soluzioni | torna Officina Forlì con il modello dei ' cinque capitali'

Officina Forlì ritorna con il modello dei 'cinque capitali', offrendo un approccio innovativo alla città. Non si tratta di evidenziare solo criticità, ma di considerare Forlì come un ecosistema dinamico e in evoluzione, capace di rigenerarsi grazie alle idee e alle risorse presenti. Un laboratorio di soluzioni che mira a valorizzare le potenzialità locali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e condiviso.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.