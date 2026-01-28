La polizia di Roma ha arrestato un uomo di 28 anni, originario del Bangladesh, accusato di aver palpeggiato una ragazzina davanti ai genitori. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in pieno centro. Gli agenti, intervenuti dopo la denuncia dei familiari, hanno individuato e fermato l’uomo poco dopo. Ora si trova in carcere in attesa di giudizio.

Prima ha palpeggiato una minorenne in metropolitana, approfittando della confusione, per poi cercare di baciarla, a pochi metri di distanza dai suoi genitori È successo a Roma, nei pressi della stazione di Ottaviano: un 28enne originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata e trasferito in carcere. Il ragazzo non sarebbe nuovo a questo genere di aggressioni: due anni fa era stato denunciato per un episodio analogo, ma in quella circostanza la vittima si trovava a bordo di un autobus. Stavolta il copione andato in scena sulla metropolitana e ha visto come vittima una turista di 16 anni originaria di Singapore, in visita a Roma insieme ai genitori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, palpeggia una ragazzina davanti ai genitori: arrestato bengalese

Approfondimenti su Roma Ragazzina

Un uomo ha avvicinato una ragazzina in metropolitana, palpeggiandola e cercando di baciarla davanti ai genitori.

Un giovane egiziano di 24 anni, residente nel ravennate e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato giovedì sera dai carabinieri di Ravenna.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Ragazzina

Argomenti discussi: Le faceva spogliare e filmava: sospeso radiologo di 31 anni per abusi su pazienti e bambine; Dove trovo un tabacchi?: avvicina una ragazzina in stazione e la palpeggia nelle parti intime; Ragazzina minorenne violentata da un educatore: L'ha filmata durante gli abusi. Poi la scoperta choc sul suo telefono; Mi indichi un tabacchi aperto?: 42enne si fa accompagnare dalla 14enne e la palpeggia nelle parti intime.

Palpeggia una ragazzina in metropolitana e prova a baciarla davanti ai genitoriL'incubo vissuto da una turista di 16 anni, originaria di Singapore, in visita a Roma insieme alla famiglia. In manette l'aggressore: si tratta di un 28enne del Bangladesh, denunciato due anni fa per ... today.it

Roma, aggredita sulla metro A: palpeggia e tenta di baciare una minorenne, arrestato 28enne recidivoHa approfittato di un momento di distrazione dei genitori per allungare le mani verso una ragazzina e palpeggiarla. E, non contento, ha pure cercato di baciarla, approfittando della confusione all’int ... msn.com

GLIELA FACEVA BENE LA LASTRA ‘STO RADIOLOGO – A ROMA UN TECNICO DI RADIOLOGIA PALPEGGIAVA E FILMAVA x.com

L'Ugl Roma chiederà un incontro con il Campidoglio per trovare soluzione al fine di preservare i posti di lavoro - facebook.com facebook