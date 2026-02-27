Così si è schierata Sanremo 2026 le critiche a Laura Pausini ‘sconfinano’ nella politica

Durante il Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini si è schierata pubblicamente, attirando critiche che si sono estese oltre il mondo dello spettacolo, coinvolgendo temi politici. Oltre alle discussioni sulle scelte artistiche, si sono registrate reazioni di vario tipo sui social e sui media, alimentando un dibattito acceso tra supporter e detrattori. La manifestazione si conferma anche quest’anno un palcoscenico di confronti e tensioni pubbliche.

Ogni edizione del Festival di Sanremo porta con sé entusiasmi, polemiche e, immancabilmente, la caccia ai responsabili quando gli ascolti non replicano i fasti del passato. Anche quest’anno, con Sanremo 2026 alle prese con un fisiologico calo di spettatori, il dibattito si è acceso rapidamente. E se qualcuno si fosse aspettato che nel mirino finisse il direttore artistico Carlo Conti, rimasto fedele al copione istituzionale con il suo disciplinato tributo ai partigiani e all’antifascismo, la sorpresa è arrivata altrove. Nel mirino, infatti, è finita Laura Pausini. Una vicenda che affonda le radici in episodi precedenti e che torna a riaffiorare ogni volta che il suo nome incrocia temi sensibili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, polemica ‘politica’ sulla presenza di Laura PausiniManca ormai meno di un mese alla prossima edizione del Festival di Sanremo, e l’attesa attorno al palco dell’Ariston cresce giorno dopo giorno.

Sanremo 2026, tensione altissima: bufera politica su Laura Pausini come co-conduttrice. Cosa sta succedendoManca meno di un mese all’avvio del Festival di Sanremo 2026 e l’attenzione mediatica attorno al Teatro Ariston è in costante aumento.

Sanremo 2026: i big quasi certi, Laura Pausini primadonna - La volta buona 13/11/2025

Grande momento,grandiosi i piccoli e Laura #LauraPausini #Sanremo2026 #healtheworld #corodellantoniano - facebook.com facebook

L'eterna "colpa" di #LauraPausini Quella di non aver cantato "Bella Ciao". Al coro di critiche ora si aggiunge quella di #AldoCazzullo, secondo il quale la cantante "si è schierata" x.com