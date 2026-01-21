Sanremo 2026 tensione altissima | bufera politica su Laura Pausini come co-conduttrice Cosa sta succedendo

A meno di un mese dall’inizio di Sanremo 2026, cresce l’interesse sul Festival e le sue protagoniste. Tuttavia, si intensifica anche la discussione pubblica, in particolare riguardo alla presenza di Laura Pausini come co-conduttrice. La situazione ha generato tensioni e polemiche nel panorama politico e mediatico, rendendo l’attesa per l’evento ancora più articolata e complessa.

Manca meno di un mese all'avvio del Festival di Sanremo 2026 e l'attenzione mediatica attorno al Teatro Ariston è in costante aumento. La macchina organizzativa procede secondo programma, mentre il dibattito pubblico si concentra non solo sugli aspetti musicali, ma anche sulle implicazioni culturali e, in parte, politiche legate alle scelte artistiche della nuova edizione. Le novità di Sanremo 2026. Alla conduzione del Festival di Sanremo ci sarà Carlo Conti, incaricato di realizzare un'edizione considerata equilibrata nei toni ma significativa dal punto di vista televisivo. Alcune decisioni relative agli ospiti e ai protagonisti hanno però generato discussioni sui social network, dove ogni elemento del palinsesto viene rapidamente interpretato anche in chiave politica.

