Sanremo 2026 polemica ‘politica’ sulla presenza di Laura Pausini

Da caffeinamagazine.it 20 gen 2026

A meno di un mese dall'inizio di Sanremo 2026, l'attenzione si concentra sulla manifestazione, con particolare interesse per la presenza di Laura Pausini. La kermesse, tradizionale appuntamento musicale italiano, continua a suscitare discussioni e aspettative tra il pubblico e gli addetti ai lavori. L’evento si prepara a tornare sul palco dell’Ariston, offrendo nuove esibizioni e momenti di confronto culturale, nel rispetto della sua storica tradizione.

Manca ormai meno di un mese alla prossima edizione del Festival di Sanremo, e l’attesa attorno al palco dell’Ariston cresce giorno dopo giorno. La macchina organizzativa procede spedita, mentre il pubblico si divide tra curiosità, entusiasmo e polemiche preventive, come spesso accade quando il conto alla rovescia entra nella fase decisiva. Sanremo si prepara così a tornare al centro del dibattito nazionale, non solo musicale, ma anche culturale e mediatico. >> Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sul lutto di Stefano De Martino: “Sono le sue parole” Alla guida del Festival c’è Carlo Conti, chiamato a costruire un’edizione che promette di essere rassicurante nei toni ma ambiziosa nel respiro.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Laura Pausini sarà a Sanremo 2026, niente da fare per Maria De Filippi

