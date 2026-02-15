Così Palazzo Barberini è diventato il palcoscenico ideale per la sfilata di Valentino autunno inverno 2026
Il 12 marzo, Valentino sceglie Palazzo Barberini per presentare la collezione autunnoinverno 2026-27, trasformando il celebre museo in un palcoscenico di moda. La decisione deriva dal desiderio di valorizzare la location storica, che con i suoi affreschi e le sale ricche di dettagli, crea un’atmosfera unica per l’evento. La sfilata promette di essere un momento speciale, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo.
La data da segnare in agenda è il 12 marzo. La maison Valentino sceglie Palazzo Barberini per la sfilata AutunnoInverno 2026-27. Alla guida c’è Alessandro Michele, romano, esteta, narratore visivo. E il palazzo barocco – firmato da Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini – diventa passerella. Roma non è solo una location. È un codice. È il teatro naturale di un’estetica stratificata, colta, spettacolare. Michele – che con Gucci aveva già portato la Cruise 2020 ai Musei Capitolini – torna nella sua città con un progetto che sa di dichiarazione d’intenti. Per Valentino, è un ritorno alle origini e un omaggio al fondatore Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
