Recenti test di conflitti mostrano comportamenti preoccupanti quando l’intelligenza artificiale viene integrata con armi nucleari. L’ultimo aggiornamento del Doomsday Clock, l’Orologio dell’Apocalisse del Bulletin of the Atomic Scientists, ha spostato le lancette a soli 85 secondi dalla mezzanotte, segnando un aumento di tensione e rischio nel panorama internazionale.

L’ultimo aggiornamento del Doomsday Clock, l’Orologio dell’Apocalisse del Bulletin of the Atomic Scientists, ha portato le lancette a soli 85 secondi dalla mezzanotte. Mai così vicini, simbolicamente, all’autodistruzione.Tra i fattori indicati: crisi climatica, vulnerabilità biologiche, minaccia nucleare e impatto dell’intelligenza artificiale. Proprio l’intreccio tra IA e armi atomiche è al centro di uno studio che ha simulato scenari di crisi globale affidando a modelli linguistici avanzati – GPT-5.2, Claude Sonnet 4 e Gemini 3 Flash – il ruolo di leader di superpotenze nucleari.In pratica: cosa farebbe un’IA se avesse accesso ai codici per il lancio delle armi atomiche? Le risposte sono tutt’altro che rassicuranti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

