Giovedì scade il trattato New Start fra Usa e Russia | niente più limiti alle armi nucleari Ecco cosa può succedere

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari. Entrambi i paesi hanno già iniziato a rafforzare i loro arsenali, e ora si teme che questa decisione possa portare a una corsa agli armamenti più aggressiva. La fine dell’accordo apre uno scenario incerto, con rischi di escalation e tensioni più alte tra le due nazioni.

A partire da giovedì 5 febbraio, non ci sarà più alcun limite agli arsenali nucleari di cui si potranno dotare Stati Uniti e Russia, due delle principali superpotenze militari. Quel giorno scade il trattato New Start, un acronimo che sta per Strategic Arms Reduction Treaty. Si tratta di un’intesa firmata nel 2010 e rinnovata nel 2021, che era a sua volte un “secondo atto” dell’accordo Start, siglato tra Washington e Mosca nell’ormai lontano luglio 1991. Ovvero pochi mesi prima del crollo dell’Unione Sovietica. Cos’è il New Start. Il New Start, in scadenza fra due giorni, pone un limite di 1.550 testate nucleari «dispiegate», ossia pronte per l’utilizzo, a Stati Uniti e Russia.🔗 Leggi su Open.online

Il trattato New Start tra USA e Russia è in scadenza. Senza un nuovo accordo, non ci saranno limiti all'espansione dei loro arsenali nucleari a lungo raggio x.com