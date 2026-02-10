Donald Trump sta valutando di dispiegare nuove armi nucleari e di condurre test sotterranei. La decisione arriva dopo la scadenza del trattato New Start con la Russia, e il presidente americano non esclude di tornare a testare armi nucleari, rischiando di riaccendere tensioni già alte tra le due potenze.

Il presidente Usa, Donald Trump, valuta di dispiegare ulteriori armi nucleari ed effettuare test sotterranei dopo che è scaduto il trattato New Start con la Russia. Lo scrive il New York Times, aggiungendo che resta da vedere se le tre grandi potenze nucleari si dirigeranno verso una nuova corsa agli armamenti o se il presidente Trump stia cercando di stimolare i negoziati su un nuovo accordo ora che l’ultimo trattato della Guerra fredda è scaduto. Il giornale sottolinea che l’ultima volta che gli Stati Uniti hanno condotto un test nucleare è stato nel 1992, anche se Trump ha dichiarato lo scorso anno di voler riprendere le detonazioni “su base paritaria” con Cina e Russia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump valuta nuove armi nucleari e test sotterranei

La fine del patto New START riaccende le paure di una nuova corsa agli armamenti nucleari.

