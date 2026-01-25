Crea con l'IA una vita alternativa insieme a Joe Keery | l'inquietante storia di Kaylee

Scopri la storia di Kaylee, un esempio di vita alternativa creata con l’IA insieme a Joe Keery. Attraverso questa narrazione, si esplorano temi come la fan culture, l’intimità digitale e i limiti tra realtà e finzione. Un percorso che evidenzia come l’intelligenza artificiale possa influenzare le percezioni del desiderio e del consenso, aprendo riflessioni sulle nuove modalità di interazione e rappresentazione nel mondo contemporaneo.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.