Il Dry January, ovvero il mese senza alcol, è diventato un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Sempre più persone scelgono di astenersi dal consumo di bevande alcoliche per 31 giorni, con l’obiettivo di migliorare il proprio benessere. Questo periodo rappresenta un’opportunità per valutare gli effetti di un mese senza alcol sul corpo e sulla mente, in un contesto di consapevolezza e attenzione alla salute.

Il “ Dry January”, letteralmente “gennaio a secco”, non è mai stato così popolare come adesso. Sono sempre più numerose le persone che scelgono di non consumare alcol per tutto il mese di gennaio: si è passati dai soli 4mila astemi (almeno a breve termine) nel 2013, in occasione del lancio del Dry January, a milioni in tutto il mondo oggi. E la scienza premia questa scelta. Nuove ricerche suggeriscono che rimanere a secco di alcol per tutto il mese possa portare benefici alla salute, tra cui un miglioramento dell’umore e del sonno, oltre a una riduzione della glicemia e della pressione sanguigna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sfida del “gennaio senza alcol” (e l’alternativa del “Damp January”): ecco cosa succede davvero al nostro corpo se non beviamo alcolici per un mese

