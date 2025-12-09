Da Putin in India alla nuova strategia del Pakistan Cosa sta succedendo nell’Asia Meridionale
La visita bilaterale del presidente russo Vladimir Putin in India deve essere letta alla luce della profonda volatilità geopolitica e dei cambiamenti strutturali in corso in Asia meridionale e sudorientale. Quasi un terzo dell’umanità vive nello spazio compreso tra India, Cina, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan e l’intero subcontinente indiano, un’area attraversata da una guerra per procura sanguinosa per l’influenza regionale. Storicamente, la Russia ha svolto il ruolo di mediatore tra India e Cina. Tuttavia, l’isolamento internazionale di Putin e di Mosca ha spinto la Russia verso una dipendenza sempre più marcata dalla Cina, compromettendo l’equilibrio strategico che per decenni aveva caratterizzato le relazioni con l’India. 🔗 Leggi su Formiche.net
Putin assiste in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse: «100.000 soldati». Presenti anche contingenti di India e Iran
Russia, rapporto servizi segreti italiani: “Mosca non ha capacità militari per attacco a Nato”, ma esercito Putin tra i più forti con Cina e India
