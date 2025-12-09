Da Putin in India alla nuova strategia del Pakistan Cosa sta succedendo nell’Asia Meridionale

Formiche.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La visita bilaterale del presidente russo Vladimir Putin in India deve essere letta alla luce della profonda volatilità geopolitica e dei cambiamenti strutturali in corso in Asia meridionale e sudorientale. Quasi un terzo dell’umanità vive nello spazio compreso tra India, Cina, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan e l’intero subcontinente indiano, un’area attraversata da una guerra per procura sanguinosa per l’influenza regionale. Storicamente, la Russia ha svolto il ruolo di mediatore tra India e Cina. Tuttavia, l’isolamento internazionale di Putin e di Mosca ha spinto la Russia verso una dipendenza sempre più marcata dalla Cina, compromettendo l’equilibrio strategico che per decenni aveva caratterizzato le relazioni con l’India. 🔗 Leggi su Formiche.net

da putin in india alla nuova strategia del pakistan cosa sta succedendo nell8217asia meridionale

© Formiche.net - Da Putin in India alla nuova strategia del Pakistan. Cosa sta succedendo nell’Asia Meridionale

Putin assiste in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse: «100.000 soldati». Presenti anche contingenti di India e Iran

Putin assiste in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse: «100.000 soldati». Presenti anche contingenti di India e Iran – Il video

Russia, rapporto servizi segreti italiani: “Mosca non ha capacità militari per attacco a Nato”, ma esercito Putin tra i più forti con Cina e India

putin india nuova strategiaDa Putin in India alla nuova strategia del Pakistan. Cosa sta succedendo nell’Asia Meridionale - La visita bilaterale del presidente russo Vladimir Putin in India deve essere letta alla luce della profonda volatilità geopolitica e dei cambiamenti strutturali in corso in Asia meridionale e sudorie ... formiche.net scrive