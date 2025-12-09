La visita bilaterale del presidente russo Vladimir Putin in India deve essere letta alla luce della profonda volatilità geopolitica e dei cambiamenti strutturali in corso in Asia meridionale e sudorientale. Quasi un terzo dell’umanità vive nello spazio compreso tra India, Cina, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan e l’intero subcontinente indiano, un’area attraversata da una guerra per procura sanguinosa per l’influenza regionale. Storicamente, la Russia ha svolto il ruolo di mediatore tra India e Cina. Tuttavia, l’isolamento internazionale di Putin e di Mosca ha spinto la Russia verso una dipendenza sempre più marcata dalla Cina, compromettendo l’equilibrio strategico che per decenni aveva caratterizzato le relazioni con l’India. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Da Putin in India alla nuova strategia del Pakistan. Cosa sta succedendo nell’Asia Meridionale