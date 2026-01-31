Harry Styles e Louis Tomlinson tornano in vetta alle classifiche nel Regno Unito. Entrambi hanno appena conquistato il primo posto, dimostrando che il successo non si è spento con lo scioglimento della band. Dopo anni di carriera solista, i due continuano a farsi notare e a ottenere consensi tra il pubblico. La loro popolarità resta forte, anche senza i One Direction.

Gli One Direction si sono presi una “pausa di riflessione” diversi anni fa, ma gli ex membri della band Harry Styles e Louis Tomlinson sembrano cavarsela alla grande. I due hanno ottenuto la prima doppietta post-1D, raggiungendo contemporaneamente il la vetta nella classifiche dei singoli e degli album. Aperture di Styles ha debuttato al primo posto nella classifica ufficiale dei singoli, mentre How Did I Get Here? di Tomlinson si guadagna la prima posizione nella classifica ufficiale degli album. Come gruppo, i due avevano ottenuto questo risultato nel 2012, grazie al loro disco Take Me Home e al singolo Little Things. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Prima doppietta post-One Direction per Harry Styles e Louis Tomlinson: sono entrambi primi in classifica nel Regno Unito

Approfondimenti su One Direction

Louis Tomlinson, ex membro degli One Direction, ha dedicato una canzone a Liam Payne, scomparso nell’ottobre 2024.

Louis Tomlinson, ex membro degli One Direction, ha dedicato una canzone a Liam Payne, scomparso nel ottobre 2024, nel suo nuovo album

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su One Direction

Prima doppietta post-One Direction per Harry Styles e Louis Tomlinson: sono entrambi primi in classifica nel Regno UnitoGli One Direction si sono presi una pausa di riflessione diversi anni fa, ma ... msn.com

Louis Tomlinson racconta ad Apple Music il nuovo album How Did I Get Here, il percorso dopo gli One Direction, il dolore, il tour e... #louistomlinson #applemusic #HowDidIGetHere #onedirection - facebook.com facebook

Belli i tempi quando speravi di sposarti con uno dei membri degli One Direction x.com