Prima doppietta post-One Direction per Harry Styles e Louis Tomlinson | sono entrambi primi in classifica nel Regno Unito

Harry Styles e Louis Tomlinson tornano in vetta alle classifiche nel Regno Unito. Entrambi hanno appena conquistato il primo posto, dimostrando che il successo non si è spento con lo scioglimento della band. Dopo anni di carriera solista, i due continuano a farsi notare e a ottenere consensi tra il pubblico. La loro popolarità resta forte, anche senza i One Direction.

Gli One Direction si sono presi una “pausa di riflessione” diversi anni fa, ma gli ex membri della band Harry Styles e Louis Tomlinson sembrano cavarsela alla grande. I due hanno ottenuto la prima doppietta post-1D, raggiungendo contemporaneamente il la vetta nella classifiche dei singoli e degli album. Aperture di Styles ha debuttato al primo posto nella classifica ufficiale dei singoli, mentre How Did I Get Here? di Tomlinson si guadagna la prima posizione nella classifica ufficiale degli album. Come gruppo, i due avevano ottenuto questo risultato nel 2012, grazie al loro disco Take Me Home e al singolo Little Things. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

