Ai Grammy 2026 Harry Styles è entrato nella sua era haute-rave

Harry Styles ha sfoderato un look audace ai Grammy 2026, inizia la sua nuova era haute-rave. Dopo aver pubblicato un singolo e annunciato il suo primo album in quattro anni, il cantante britannico ha scelto un outfit che ha fatto discutere, puntando tutto sull’effetto sorpresa. La scena musicale si prepara a seguirlo in questa nuova fase, tra attese e occhi puntati sui prossimi passi.

Con un nuovo singolo appena uscito e il primo album dopo quattro anni in arrivo, la pressione perché l'outfit di Harry Styles ai Grammy fosse all'altezza dell'hype era altissima. Nessuna sorpresa che l'uomo del Worcestershire abbia soddisfatto le aspettative. Salito sul palco a fine serata per consegnare a Bad Bunny il premio per l'album dell'anno, per il suo disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Styles indossava – cos'altro avrebbe potuto scegliere? – un Dior su misura firmato Jonathan Anderson, curato dallo storico collaboratore del musicista, Harry Lambert. Styles è apparso a torso nudo – dopo aver recentemente corso una maratona sotto le tre ore, se lo è decisamente meritato – con una Bar Jacket doppiopetto grigia, dal punto vita stretto, impreziosita da eleganti revers a lancia dall'aria piacevolmente disinvolta.

