Frodi sui fondi Ue all’agricoltura | i dati della Corte dei conti 2022-2023

Nel biennio 2022-2023, la Corte dei Conti ha rilevato un numero di segnalazioni riguardanti frodi e irregolarità nei fondi Ue destinati all’agricoltura e allo sviluppo rurale in Italia. Questi dati evidenziano l’importanza di monitorare e garantire la trasparenza nell’utilizzo dei finanziamenti europei, per tutelare le risorse e sostenere un settore strategico per il Paese.

Nel biennio 2022-2023 le segnalazioni di frodi o irregolarità legate ai finanziamenti europei destinati all'agricoltura e allo sviluppo rurale in Italia sono state 1.433, per un valore complessivo di 137,6 milioni di euro. È uno dei dati più rilevanti che emergono dall'analisi della Corte dei conti sullo stato della prevenzione e del contrasto agli illeciti nella gestione della Politica agricola comune, approvata con la Delibera n. 152025 dalla Sezione affari europei e internazionali. Il quadro tracciato dalla magistratura contabile si completa con le 230 sentenze di condanna emesse tra il 2020 e il 2023, che hanno disposto la restituzione di 34,6 milioni di euro, e con le 117 indagini aperte dalla Procura europea (Eppo), come segnalato nel report annuale 2024.

Corte dei Conti, segnalate 1433 irregolarità e frodi sui fondi Ue in agricoltura nel biennio 2022-2023 - Le segnalazioni di frodi o irregolarità in Italia nell'ambito dei finanziamenti europei alle politiche agricole e allo sviluppo rurale sono state nel complesso 1433 ... msn.com

Fondi europei all’agricoltura, allarme frodi: irregolarità per 138 milioni di euro in Italia - Dai terreni inesistenti ai contributi rendicontati su opere mai realizzate: i fondi dell’Unione destinati al comparto continuano a essere un terreno ad alto rischio truffa. milanofinanza.it

