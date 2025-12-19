Negli ultimi giorni, crescono le voci e i commenti sulla situazione finanziaria del Comune di Taranto e sui rilievi della Corte dei Conti. Bianca Boshnjaku invita a fare chiarezza, sottolineando l’importanza di analizzare attentamente i dati e le decisioni assunte, per garantire trasparenza e responsabilità nella gestione della città.

© Tarantinitime.it - Bilancio del Comune di Taranto e rilievi della Corte dei Conti, Bianca Boshnjaku: “Facciamo chiarezza”

Tarantini Time Quotidiano Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando dichiarazioni e commenti che, partendo dalla Delibera n. 1802025 della Corte dei Conti, restituiscono una rappresentazione distorta e strumentale della situazione finanziaria del Comune di Taranto. È doveroso intervenire con chiarezza e senso di responsabilità, nel rispetto del ruolo fondamentale svolto dalla magistratura contabile, ma anche per tutelare la correttezza dell’azione amministrativa e il lavoro quotidiano delle strutture comunali. La deliberazione della Corte dei Conti non fotografa la gestione dell’attuale amministrazione, insediata da appena sei mesi, bensì analizza una situazione riferita agli esercizi precedenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Leggi anche: Debiti fuori bilancio, Lazzàro (FdI) : “Il Comune di Taranto continua a navigare a vista nonostante l’allarme della Corte dei Conti”

Leggi anche: Ponte sullo Stretto: i rilievi della Corte dei conti, la decisione il 29 ottobre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rilievi della Corte dei conti, “Nessun vincolo sui salari accessori futuri del Comune”; Corte dei conti e Comune di Taranto, la CISL FP fa chiarezza: «Nessun vincolo sul salario accessorio; Ligonzo (Cisl FP): Bilanci già certificati, lo sblocco del salario resta una scelta strategica dell’amministrazione; Il Comune continua ad accumulare debiti fuori bilancio nonostante l'allarme della Corte dei Conti.

Comune di Taranto, sì al bilancio consolidato - In realtà, pur esprimendo il proprio parere favorevole alla delibera adottata dalla giunta Melucci e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La variazione di bilancio agita il consiglio comunale di Taranto - A dare fuoco alle polveri, ma in punta di diritto, è stato il consigliere di Con Piero Bitetti. quotidianodipuglia.it

«Troppi crediti mai riscossi»: l’allerta della Corte dei Conti per le casse del Comune di Taranto - Sott’accusa, per dir così, finiscono i cosiddetti crediti di “dubbia esigibilità” ovvero quelle somme che da anni sono inserite nei bilanci ma che ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Comune Catania, approvato il bilancio di previsione gli anni 2026-2028 Con diciassette voti favorevoli e cinque contrari, nella serata di ieri il consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi ha adottato il bilancio di previsione gli anni 2026-2028, per il - facebook.com facebook

Bilancio Comune Genova, approvata anche l'addizionale sugli imbarchi x.com