Corridonia riparte | 4 anni di corse e un’alternativa all’ippodromo

Corridonia torna in scena dopo quattro anni di inattività grazie a nuove corse e un’alternativa all’ippodromo di Roma. La crisi gestionale delle Capannelle ha spinto gli organizzatori a puntare sul “Martini”, che si prepara ad accogliere più eventi e concorrenti. La struttura marchigiana potrebbe offrire un calendario più ricco già dalla prossima stagione, attirando appassionati e professionisti. La ripresa delle attività rappresenta un passo importante per il settore e per la città stessa. La decisione è stata presa in risposta alle difficoltà di altri impianti italiani.

Corridonia nell'Ippodromo d'Italia: Nuove Prospettive per il Martini dopo la Crisi di Roma. L'ippodromo "Martini" di Corridonia, nelle Marche, potrebbe vedere un significativo ampliamento del suo calendario corse a seguito delle difficoltà gestionali che hanno colpito l'impianto romano delle Capannelle. La decisione, attualmente in valutazione dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, mira a mitigare i disagi per cavalli, allenatori e operatori del settore, soprattutto quelli provenienti dal Lazio, che hanno già espresso il loro disappunto attraverso proteste. L'assegnazione della gestione dell'impianto marchigiano alla Caroli Global Service, avvenuta il 7 febbraio, apre un nuovo capitolo per l'ippodromo locale.