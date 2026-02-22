Da Nipah al coronavirus canino | quali sono i nuovi virus a rischio pandemia

Il virus Nipah e il coronavirus canino rappresentano nuove minacce di pandemia, a causa della loro capacità di trasmettersi dagli animali all’uomo. Gli esperti evidenziano come la diffusione di questi agenti infettivi possa accelerare in ambienti con scarsa igiene e alta densità di persone e animali. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione, puntando a sviluppare misure di prevenzione più efficaci. La diffusione di questi virus richiede interventi immediati e coordinati.

A distanza di sei anni dalla pandemia di Covid-19, c'è preoccupazione da parte dell'Oms per i virus emergenti. In poco tempo, la ricerca ha compiuto progressi significativi, a partire dalle tecnologie alla base dei vaccini a mRNA, che hanno spalancato le porte a nuove terapie anche in altri ambiti terapeutici (inclusi i vaccini anti-cancro). Nel complesso, il mondo appare oggi più preparato per individuare e contenere una nuova pandemia. Ma è un equilibrio delicato. L'instabilità geopolitica e la crescente centralità delle spese per la difesa, catalizzate dall'invasione russa dell’Ucraina, rischiano di sottrarre risorse a quei sistemi sanitari e di sorveglianza rafforzati dopo il 2020. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In Italia cresce l'allarme per due nuovi virus, influenza D e coronavirus canino.

Dopo sei anni dalla pandemia di Covid-19, l'allerta sui virus emergenti non si placa.

