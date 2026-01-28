Gli Usa stanno navigando alla cieca contro i virus Il grande blackout sui dati dei Centers for Disease Control

Gli Stati Uniti stanno vivendo un momento difficile nella lotta ai virus. I Centers for Disease Control hanno infatti bloccato l’accesso ai dati sui contagi, lasciando i ricercatori e le autorità senza informazioni fondamentali. È come guidare di notte, senza luci, in mezzo a una tempesta, e qualcuno che assicura che “va tutto bene”. La mancanza di dati rende ancora più complicato capire come sta evolvendo la situazione sanitaria nel paese.

Immaginate di guidare a fari spenti, nel bel mezzo di una tempesta, mentre qualcuno sul sedile del passeggero vi assicura che "va tutto bene". È più o meno questa la sensazione che serpeggia tra i corridoi dei centri di ricerca medica americani. Un nuovo, inquietante studio guidato da Jeremy Jacobs della Vanderbilt University ha appena scoperchiato un vaso di Pandora digitale: il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha smesso di aggiornare i suoi database cruciali. Non parliamo di scartoffie burocratiche, ma del sistema nervoso centrale della sanità pubblica: i dati su vaccini e malattie infettive.

