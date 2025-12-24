Quarant’anni di attesa poi la svolta | l’ex cooperativa diventa polo della Protezione civile

Dopo decenni di abbandono e una vicenda mai realmente chiusa, l’area ex Edimil di Palmanova è pronta a cambiare volto. Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla cessione gratuita del terreno alla Regione Friuli Venezia Giulia, aprendo la strada alla demolizione delle strutture inutilizzate. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Nuovo polo della Protezione civile a Padova: finanziamento da 1,86 milioni di euro

Leggi anche: Ripartono i lavori per il Polo pediatrico di Palermo: svolta dopo 14 anni di attesa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La commedia che ci fa ridere da quarant’anni perché funziona insieme come rito culturale e come scelta di marketing - facebook.com facebook

A #QuanteStorie, Pier Ferdinando Casini racconta quarant’anni di politica italiana, dalla DC alle nuove geometrie del centro. 12.45 su Rai3 bit.ly/Guarda-QuanteS… x.com