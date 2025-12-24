Quarant’anni di attesa poi la svolta | l’ex cooperativa diventa polo della Protezione civile

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo decenni di abbandono e una vicenda mai realmente chiusa, l'area ex Edimil di Palmanova è pronta a cambiare volto. Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla cessione gratuita del terreno alla Regione Friuli Venezia Giulia, aprendo la strada alla demolizione delle strutture inutilizzate.

