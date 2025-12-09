CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN LCA IN BLOCCO UNICO
AVVISA - che il giorno 27 gennaio 2026 ad ore 10.00 presso la Dott.ssa Rosanna Di Gesu, Notaio in Bologna, con Studio in Via Calzolerie n. 1 a Bologna, si terrà la vendita del ramo d’azienda di proprietà della intestata procedura sito nel Comune di Faenza (RA), via Ravegnana n. 218-222, composto dai beni indicati nell’apposita perizia di stima, in blocco unico, al prezzo base di seguito specificato, come vengono brevemente individuati nella relativa documentazione e con le modalità indicate nell’avviso di vendita disponibile sul sito internet astalegale.net al prezzo base ivi specificato di complessivi Euro 116. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN L.C.A.
CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN L.C.A. - 1 a Bologna, si terrà la vendita del ramo d'azienda di proprietà
