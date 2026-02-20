Frassinetti, responsabile del Ministero dell'Istruzione, ha evidenziato come la scelta delle materie scientifiche sia influenzata dal sistema scolastico. Durante una conferenza, ha sottolineato che molte ragazze evitano discipline come matematica e scienze, spesso a causa di stereotipi. Per affrontare questa situazione, il ministero sta pianificando iniziative per incoraggiare le giovani a interessarsi di più alle materie STEM. La sfida rimane quella di cambiare le abitudini già dai primi anni di scuola.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - “Tutto ciò che è stato detto finora non può prescindere dal sistema educativo della scuola, perché è lì che si imprimono i percorsi dei ragazzi e delle ragazze. Noi abbiamo a cuore il fatto che vada risolta questa problematica, che vede ancora una differenza di genere nella scelta delle materie scientifiche”. Sono le parole del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, in occasione dell'evento ‘Progetto Donna' promosso, oggi a Milano, dall'Ordine degli ingegneri della Provincia meneghina. “È importante procedere alla riduzione di questo divario di genere, che esiste, e noi lo facciamo potenziando le discipline Stem, cioè tutte le discipline che riguardano le materie scientifiche, tecnologiche e informatiche - spiega - Abbiamo emanato, infatti, delle linee guida proprio per queste discipline, introducendo un piano triennale dell'offerta formativa nelle scuole proprio per attivare metodologie scientifico-tecnologiche.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Parità di genere, Frassinetti (Mim): "Risolvere gap nella scelta delle materie scientifiche"

