Parità di genere Frassinetti Mim | Risolvere gap nella scelta delle materie scientifiche
Frassinetti, responsabile del Ministero dell'Istruzione, ha evidenziato come la scelta delle materie scientifiche sia influenzata dal sistema scolastico. Durante una conferenza, ha sottolineato che molte ragazze evitano discipline come matematica e scienze, spesso a causa di stereotipi. Per affrontare questa situazione, il ministero sta pianificando iniziative per incoraggiare le giovani a interessarsi di più alle materie STEM. La sfida rimane quella di cambiare le abitudini già dai primi anni di scuola.
Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Tutto ciò che è stato detto finora non può prescindere dal sistema educativo della scuola, perché è lì che si imprimono i percorsi dei ragazzi e delle ragazze. Noi abbiamo a cuore il fatto che vada risolta questa problematica, che vede ancora una differenza di genere nella scelta delle materie scientifiche". Sono le parole del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, in occasione dell'evento 'Progetto Donna' promosso, oggi a Milano, dall'Ordine degli ingegneri della Provincia meneghina. "È importante procedere alla riduzione di questo divario di genere, che esiste, e noi lo facciamo potenziando le discipline Stem, cioè tutte le discipline che riguardano le materie scientifiche, tecnologiche e informatiche - spiega - Abbiamo emanato, infatti, delle linee guida proprio per queste discipline, introducendo un piano triennale dell'offerta formativa nelle scuole proprio per attivare metodologie scientifico-tecnologiche.
