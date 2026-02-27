Controlli nella stagione dei saldi diffidati cinque negozi Multa e sequestri per un abusivo

Durante la stagione dei saldi, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli in diversi negozi e hanno diffidato cinque attività commerciali. Sono stati anche eseguiti sequestri e multate alcune attività che operavano in modo abusivo, violando le normative vigenti. Le operazioni mirano a tutelare i clienti e a garantire che il commercio si svolga nel rispetto delle regole.

Il periodo dei saldi di fine stagione finisce sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine per garantire trasparenza agli acquirenti e tutelare il commercio onesto. Nei giorni scorsi, la Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli ha messo in campo una serie di controlli straordinari.