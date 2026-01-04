Lucca la stagione dei saldi | tanta gente nei negozi a caccia degli sconti Le attese dei venditori
A Lucca, i saldi stagionali sono iniziati ufficialmente ieri, portando un’affluenza significativa nei negozi del centro storico. La prima giornata si è contraddistinta per un’atmosfera vivace, con molti clienti alla ricerca di offerte e sconti. I venditori, pur mantenendo un atteggiamento prudente, osservano con attenzione l’andamento di questa fase commerciale, importante per il mercato locale e per il settore del commercio al dettaglio.
Lucca, 4 gennaio 2026 – Sono partiti ufficialmente ieri i saldi a Lucca e, nel primo giorno, il centro storico mostra segnali di vitalità. Tra via Fillungo, via Santa Croce e le strade limitrofe, le vetrine espongono sconti e promozioni e in città si registra una discreta affluenza di persone uscite in occasione degli sconti. Passeggiano, guardano e, in diversi casi, comprano. “C’è gente in giro e qualcuno ha già acquistato”, raccontano i commercianti, sottolineando però come sia ancora presto per tracciare un bilancio definitivo. L’aspettativa resta buona e condivisa, molti confidano che i prossimi giorni, soprattutto il fine settimana, possano dare una spinta decisiva alle vendite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
