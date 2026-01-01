Commercio abusivo di fuochi d' artificio controlli della polizia | sequestri e denunce

Nel periodo precedente il capodanno, la polizia ha intensificato i controlli sul commercio di fuochi d’artificio, con particolare attenzione alla vendita abusiva senza licenza. Le operazioni hanno portato al sequestro di prodotti illegali e alla denuncia dei responsabili. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare il mercato nero di materiale pirotecnico non autorizzato.

Nell'ambito dei controlli straordinari condotti dalla polizia, finalizzati alla prevenzione e repressione della vendita di fuochi d'artificio, senza il possesso della licenza prevista dalla legge, nelle settimane precedenti il capodanno sono state eseguite numerose verifiche in diversi quartieri.

