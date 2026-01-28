Roma | controlli in centro denunciate tre persone per possesso armi bianche

Da romadailynews.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno fermato tre persone nel centro di Roma e le hanno denunciate per possesso di armi bianche o oggetti atti a offendere. I controlli sono stati intensi, e le forze dell’ordine hanno sequestrato diversi oggetti sospetti. Nessuno dei fermati ha opposto resistenza.

E’ di tre persone denunciate per porto d’armi od oggetti atti a offendere, il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri nel centro di Roma. Questi controlli sono stati attuati a seguito dei recenti e gravi episodi di cronaca che hanno visto protagonisti, loro malgrado, giovani coinvolti in aggressioni e risse in cui sono stati utilizzati coltelli e altre armi da taglio, con esiti talvolta tragici. Controlli Mirati e Interventi nella Movida. L’azione dei militari si è sviluppata attraverso controlli mirati nelle aree maggiormente frequentate dai ragazzi, interventi nelle zone della movida, attività investigative e un rafforzato dialogo con scuole, famiglie e istituzioni locali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma controlli in centro denunciate tre persone per possesso armi bianche

© Romadailynews.it - Roma: controlli in centro, denunciate tre persone per possesso armi bianche

Approfondimenti su Roma controlli

Milazzo, controlli straordinari dei carabinieri: 5 persone denunciate per guida pericolosa e possesso di droghe

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Milazzo hanno svolto controlli straordinari nel centro e nelle zone circostanti, in vista delle festività natalizie.

Roma: controlli al Colosseo e in zona Termini, otto persone arrestate e tre denunciate

Continua l’attività dei carabinieri a Roma, con controlli nelle aree di maggiore afflusso come il Colosseo e la zona di Termini.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma controlli

Argomenti discussi: Faretti abusivi e precarie condizioni igieniche: chiusi altri tre locali a Roma; Roma-Stoccarda. Controlli preventivi. Polizia di Stato intercetta supporters a rischio ai caselli. Pullman bonificati da bottiglie di vetro vuote ed aste metalliche. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Movida, ancora controlli sui locali notturni: dopo il Piper chiuse altre tre discoteche; Crans Montana, sequestrati tre club in Centro a Roma: uscite di sicurezza ostruite e criticità antincendio. I controlli su Clamore, Toy...

roma controlli in centroAlberi a rischio caduta a Roma, dopo i pini dei Fori scattano controlli straordinari in centroDopo i pini caduti ai Fori Imperiali, Roma accelera sui controlli: prove di trazione e banca dati verde per verificare 360mila alberi entro fine mandato centro ... romait.it

roma controlli in centroRoma, scatta il limite dei 30 km/h nel centro storico: nuove restrizioni e controlliEntra in vigore il limite a 30 km/h nella ZTL del Centro storico di Roma, incluse le arterie principali. In arrivo 1000 strade a 30 km/h, nuovi autovelox e controlli ... dueruote.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.