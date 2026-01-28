Roma | controlli in centro denunciate tre persone per possesso armi bianche

I carabinieri hanno fermato tre persone nel centro di Roma e le hanno denunciate per possesso di armi bianche o oggetti atti a offendere. I controlli sono stati intensi, e le forze dell’ordine hanno sequestrato diversi oggetti sospetti. Nessuno dei fermati ha opposto resistenza.

E' di tre persone denunciate per porto d'armi od oggetti atti a offendere, il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri nel centro di Roma. Questi controlli sono stati attuati a seguito dei recenti e gravi episodi di cronaca che hanno visto protagonisti, loro malgrado, giovani coinvolti in aggressioni e risse in cui sono stati utilizzati coltelli e altre armi da taglio, con esiti talvolta tragici. Controlli Mirati e Interventi nella Movida. L'azione dei militari si è sviluppata attraverso controlli mirati nelle aree maggiormente frequentate dai ragazzi, interventi nelle zone della movida, attività investigative e un rafforzato dialogo con scuole, famiglie e istituzioni locali.

