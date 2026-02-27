Il Milan si prepara a sfidare la Cremonese con alcune variazioni nella formazione, in particolare a centrocampo. Dopo la sconfitta casalinga contro il Parma, l’allenatore ha deciso di apportare delle modifiche per la partita che potrebbe influenzare gli equilibri di entrambe le squadre in questa fase decisiva del campionato.

Dopo il ko interno contro il Parma in casa Milan si pensa a qualche cambio di formazione per la partita contro la Cremonese, fondamentale per il cammino di entrambe le squadre in questo finale di stagione. I rossoneri, persa l'opportunità di lottare fino alla fine per lo scudetto, sono chiamati a fare punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. I padroni di casa, invece, devono tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica, essendo stati raggiunti da Fiorentina e Lecce. Massimiliano Allegri, complice l'infortunio di Loftus-Cheek, cambierà la formazione iniziale rispetto a quella schierata contro il Parma domenica scorsa.

© Calciomercato.it - Contro la Cremonese Allegri cambia ancora: sorpresa a centrocampo

Contro la Cremonese in attacco potrebbe esserci Fullkrug dal primo minuto. Massimiliano Allegri sta provando più attaccanti e prenderà una decisione definitiva sabato, durante la rifinitura. Il tedesco ha delle buone occasioni per partire dall’inizio. In difesa tor facebook

