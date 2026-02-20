Verso Lecce-Inter Chivu cambia ancora | uomini contati a centrocampo

Per il match tra Lecce e Inter, Cristian Chivu si vede costretto a cambiare ancora formazione a causa di assenze importanti. Barella e Calhanlu non sono disponibili, mentre Zielinski rischia di restare in panchina. Thuram sembra essere l’unica punta sicura in attacco. La squadra nerazzurra si prepara a una sfida difficile, con diversi dubbi sulla formazione titolare. I giocatori si allenano intensamente per affrontare al meglio l’impegno di domani sera al Via del Mare. La partita si avvicina e il tecnico deve decidere gli ultimi dettagli.

Barella-Calhanoglu out e Zielinski potrebbe non essere rischiato, almeno dal primo minuto. Thuram l'unica certezza davanti In casa Inter è già vigilia di campionato. Domani alle 18 i nerazzurri giocheranno al 'Via del Mare', contro un Lecce reduce dalla pesante vittoria in chiave salvezza contro il Cagliari. Chivu avrà gli uomini contati a centrocampo, mentre in attacco dovrà sicuramente fare a meno di Lautaro Martinez. Partendo proprio dal reparto offensivo, al momento l'unica certezza è rappresentata da Marcus Thuram, destinato a ripartire titolare dopo la panchina col Bodo Glimt. Verso Lecce-Inter: si ferma Lautaro. Anche Zielinski esce malconcio da Bodø Brutte notizie per l'Inter durante la sfida di Champions League contro il Bodø/Glimt. Al 60' minuto, infatti, Lautaro Martinez è stato costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio. Inter: tra squalifiche e infortuni, emergenza per Chivu verso Lecce. In Salento senza Lautaro, Dumfries, Calhanoglu e Barella, ma anche Zielinski in bilico. Verso Lecce-Inter: Squalificati: Barella e Calhanoglu Infortunati: Lautaro, Zielinski, Dumfries, Frattesi. Non sarà una passeggiata di salute.