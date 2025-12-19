Il ponte sul Brembo. Conto alla rovescia per la fine dei disagi.

Manca poco alla riapertura del nuovo ponte sul Brembo a Valleve. Dopo un anno di lavori e interruzioni, l’intervento promette di risolvere finalmente i disagi per gli automobilisti della zona. L’apertura, prevista entro Natale, segna una svolta importante per la viabilità locale, garantendo maggiore sicurezza e fluidità nel tratto che collega Valleve a Foppolo. Un risultato atteso da tutta la comunità, che riaccende la speranza di un Natale più sereno.

VALLEVE (Bergamo) I disagi per gli automobilisti stanno per finire. Dovrebbe aprire entro Natale, dopo un intervento durato circa un anno (con le interruzioni invernali), il nuovo ponte sul fiume Brembo, in località Botta di Valleve, lungo la provinciale 2 per Foppolo, in Valle Brembana. I lavori, del costo di 3,7 milioni di euro (3,5 dallo stato e 200mila euro da Regione Lombardia), hanno riguardato anche il posizionamento del ponte metallico Bailey (a senso unico alternato con semaforo) aperto nell’agosto 2022 per consentire sia l’intervento al vecchio passaggio sia il transito dei mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

