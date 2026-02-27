Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Hellas Verona senza Anguissa, che è assente dalla lista dei convocati. Il tecnico Conte dovrà organizzare la formazione e gestire le rotazioni senza il centrocampista. La partita è programmata per questa sera e rappresenta un banco di prova importante per la squadra in assenza di alcuni titolari.

Il Napoli si prepara alla delicata trasferta contro l’Hellas Verona senza l’apporto di Anguissa, con Conte chiamato a gestire al meglio le rotazioni in un periodo caratterizzato da recuperi graduali e scelte tattiche mirate. Le ultime indicazioni danno segnali di progressi, ma il centrocampista camerunense non è ancora stato convocato per la gara. Secondo quanto riportato, Anguissa non rientra ancora tra i convocati per la sfida in programma contro l’Hellas Verona. Il rientro è previsto dopo circa quattro mesi di stop, periodo durante il quale il giocatore ha lavorato per ritrovare la condizione necessaria. Le indicazioni raccolte nelle ultime settimane evidenziano un recupero in avanti, ma non sufficiente per un’immediata reinclusione nella lista dei convocati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Conte senza un titolare per il match contro il Verona

Inter Napoli, Conte guarda già alla sfida Scudetto: potrebbe perdere un titolare per il big matchdi Redazione Inter News 24Inter Napoli con una possibile assenza pesante per la squadra di Antonio Conte, il calciatore farà di tutto per esserci Il...

Parma, Circati ammonito nella gara contro il Verona: salterà il match contro il MilanMentre aspettiamo di giocare il recupero contro il Como, in programma mercoledì sera alle ore 20:45, si stanno giocando le ultime partite legate alla...

NOA LANG RESTA La verità oltre la rissa. Come cambia il Napoli contro il Verona

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Alisson promosso da Conte. Dribbling e gol, il Napoli ha già deciso di riscattarlo; Alisson Santos, Conte lo lancia a Bergamo dal primo minuto (non è mai stato titolare in stagione con lo Sporting) Il Corsport: Con Vergara alle spalle di Hojlund. E meno male che Conte viene dipinto come un tecnico restio alle innovazioni. https://www.ilnapo; Verona-Napoli, probabili formazioni: Giovane torna a casa; Alisson, esordio da titolare convincente: il brasiliano sarà un’arma per Conte – CdS.

Tegola Napoli, salta la finale: Conte perde un titolare a poche ore dalla sfida col BolognaNon arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della finale di Supercoppa in programma lunedì 22 dicembre contro il Bologna. Antonio Conte dovrà rivedere la propria formazione titolare in vista ... calciomercato.it

Atalanta-Napoli, tridente inedito per Conte. Mazzocchi titolare, c'è Juan JesusQuella tra Atalanta e Napoli (insieme a Juventus-Como che però si è già giocata) sarà la partita più attesa della ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. Le due squadre lottano infa ... msn.com

Conte orientato a riconfermare Alisson titolare: si affiderà ancora alla velocità del brasiliano, stavolta per scardinare la difesa del Verona - facebook.com facebook

L'XI titolare scelto da #Conte per #NapoliRoma #SscNapoli x.com