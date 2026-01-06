L’Inter si prepara alla sfida contro il Napoli, con l’attenzione rivolta anche alle possibili assenze. Antonio Conte valuta le condizioni dei suoi giocatori, in particolare un titolare che potrebbe saltare il big match. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, e la disponibilità dei giocatori sarà determinante per le strategie di gioco.

Inter News 24 Inter Napoli con una possibile assenza pesante per la squadra di Antonio Conte, il calciatore farà di tutto per esserci. Il calendario di Serie A non concede soste e si proietta verso una settimana cruciale per le zone alte della classifica. Prima di tuffarsi nell’atmosfera elettrica di San Siro, l’Inter dovrà superare l’ostacolo del turno infrasettimanale, che vedrà gli uomini di Cristian Chivu impegnati sul difficile campo del Parma. Il tecnico nerazzurro — ex difensore rumeno che ha sollevato la Champions League nel 2010 e ora guida la panchina milanese con un approccio tattico moderno — sa bene che la sfida emiliana sarà il preludio perfetto al grande scontro scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Napoli, Conte guarda già alla sfida Scudetto: potrebbe perdere un titolare per il big match

Pastore: "Conte semina tensione e trappole per l'Inter. Napoli al top per rosa e club!" - GIuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto nel corso di Cronache Azzurre sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il ... tuttonapoli.net